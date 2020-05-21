منبر المرأة الليبية من أجل السلام بإرجاع الفتاة وصال المختطفة من منزل أسرتها بالكريمية

طرابلس-العنوان

أعرب منبر المرأة الليبية من أجل السلام عن بالغ قلقه بشأن الأنباء المتواترة عن خطف المواطنة الشابة” وصال عبدالحفيظ” البالغة من العمر 27 عاما من منزل أسرتها في منطقة الكريمية وهي منطقة خاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني.

وقال المنبر، “حسب التقارير فإن أربعة رجال مسلحين هاجموا المنزل يوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء. وقد قام المسلحون بسرقة بعض الأموال واقتياد الشابة إلى مكان مجهول”.

وطالب منبر المرأة الليبية من أجل السلام الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لإرجاع الشابة المختطفة وصال إلى أسرتها وملاحقة الجناة ومحاسبتهم وتعزيز الأمن في المناطق النائية عن وسط المدنية وحماية النساء والفتيات بشكل خاص.