«الحكومة الليبية» ترسل شحنة من التجهيزات الخاصة بمستشفى العزل السريري في «ودان العام»

أرسلت الحكومة الليبية، اليوم الخميس، شحنة من التجهيزات الخاصة بمستشفى العزل السريرى الكائن بمستشفى ودان العام.

وقالت إدارة الخدمات الصحية – الجفرة، في إيجاز صحفي، أنه بناء على الاجتماع المنعقد بوزارة الصحة بالحكومة الليبية والدى ضم النائب عن الجفرة ووزير الصحة ومدير إدارة الخدمات الصحية الجفرة بشأن احتياج بلدية الجفرة من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

وأكدت الإدارة أن شحنة من التجهيزات الخاصة بمستشفى العزل السريرى بمستشفى ودان العام، مشيراً إلى أنها متمثلة في أسرة العناية الفائقة وأجهزة تنفس صناعي وأجهزة مراقبة القلب والتخطيط والصدمات الكهربائية والشفط وأدوية ومستلزمات طبية.