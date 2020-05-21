الأرصاد الجوية توضح توقعات الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس على أغلب مناطق ليبيا خلال أيام عيد الفطر المبارك طقسا ربيعيا معتدلا مع درجات حرارة معتدلة.

وأفاد المركز، أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين (23 -28) مئوية على مناطق الشمال (من راس اجدير حتى طبرق وتشمل مناطق الدواخل والمرتفعات الجبلية) ومن المتوقع أن تسجل ما بين (26 -32) مئوية على مناطق الوسط (غدامس – الحمادة – هون – مرادة – جالو – الجغبوب).

كما أن من المتوقع أن تتراوح ما بين (33 -37) مئوية على مناطق أقصى الجنوب (غات – سبها – اوباري – مرزق – القطرون – الكفرة – السرير – تازربو).

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