أعربت

كلاً من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن قلقهما إزاء تجاهل

أو تأخر الدول الأوروبية في الاستجابة لنداءات المهاجرين العالقين في المتوسط .

وأوضح

بيان مشترك للمنظمتين الدوليتين، أن هذا

الأمر يتناقص مع عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها الدول والمنظمات غير الحكومية

على السواء، مشيرة إلى وجود ما يقرب من 160 مهاجراً لا زالوا عالقين في البحر منذ أسبوعين

قبالة السواحل المالطية .

ووصفت المنظمتان استمرار ترك هؤلاء في ظروف صحية

صعبة وغير مناسبة، خاصة وأن فترة الحجر الصحي بسبب كورونا قد انقضت بالفعل، بأنه

أمر غير مقبول، فيما حذرتا من مغبة إعادة أي شخص يتم إنقاذه في البحر إلى ليبيا، خاصة

وأن ليبيا مكان غير آمن، مؤكدة أن تورط أي دولة بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات

الإعادة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي

The post محذرة من إعادتهم إلى ليبيا .. منظمات دولية: تجاهل إغاثة المهاجرين انتهاك صارخ للقانون الدولي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24