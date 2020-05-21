المسماري: أردوغان يخطط لغزو ليبيا منذ مطلع العام الماضي ويرسل الآليات والأسلحة لهذا الغرض

ليبيا – كشف الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري اليوم الخميس أن الحكومة التركية نقلت المئات من المدرعات الحديثة والآليات إلى ليبيا لمساندة قوات الوفاق خلال الأشهر الماضية.

المسماري قال في مؤتمر صحفي وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لغزو ليبيا منذ أوائل العام الماضي ويرسل الآليات والأسلحة لهذا الغرض، مشيراً إلى أن عدد الأتراك الموجودين في ليبيا بلغ نحو 1500 عنصر ويتم التجهيز لنقل 2500 عنصر آخرين لنقلهم للأراضي الليبية.

وأوضح أن تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا مما يهدد أمن أوروبا والملاحة في البحر المتوسط، معتبراً أن أردوغان يمارس البلطجة على أوروبا ويبتزها بالهجرة غير الشرعية.

كما لفت إلى أن الإخوان المدعومين من الرئيس التركي يعملوا على زعزعة الاستقرار والتخريب في البلاد وتركيا تورد العتاد العسكري التركي من ميناء إزمير، مشيراً إلى أن الجيش الليبي تمكن من اعتقال العديد من المرتزقة السوريين في طرابلس.

وفيما يتعلق بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق أكد المسماري أن المجلس الرئاسي لم يحظ بالشرعية من مجلس النواب، منوهاً إلى أن كل اتفاقيات السراج مع الأطراف الخارجية غير شرعية.