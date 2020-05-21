إصاباتان جديدتان بفيروس كورونا في ليبيا لعائدين من الخارج

طرابلس-العنوان أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 71 إصابة. ولفت المركز، إلى أن الحالتين الجديدتين من ضمن العائدين من السفر أحدهما قادم من تركيا والآخر قادم من تونس، وقد جرى الكشف عليهما من قبل فرق الاستجابة السريعة بالمركز الوطني …
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صحيفة العنوان الليبية
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