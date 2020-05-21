القبلاوي: حكومة الوفاق تهدف لبسط سيطرتها الأمنية على كامل التراب الليبي

قال الناطق باسم ⁧‫وزارة الخارجية‬⁩ بحكومة الوفاق، محمد ⁧‫القبلاوي‬⁩، اليوم الخميس، إن حكومة الوفاق تهدف إلى «بسط السيطرة الأمنية على كامل التراب الليبي حتى تتمكن من إدارة العملية السياسية مع كل الأطراف المؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية».

وأكد القبلاوي في بيان، أن حكومة الوفاق لن «تتخلى عن أهداف إنهاء التمرد والانقلاب، ومحاربة الإرهاب بكل صوره»، مشددًا على أن القيادة السياسية والعسكرية «حسمت أمرها»، وقررت «تحرير كامل التراب الليبي من المرتزقة والانقلابيين والميليشيات الإرهابية» التابعة للقائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر.

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ودعت خارجية الوفاق «إخواننا في الوطن للالتحاق بالدولة، سواء في المنطقة الشرقية أو باقي ربوع ليبيا، وأن ينفُضوا الحكم العسكري الاستبدادي الشمولي، وأن نتجه إلى بناء دولة مدنية تحافظ على سيادتها وأمنها وسيادة وأمن جيرانها»، كما دعت الدول الداعمة للمشير حفتر بـ«التخلي عنه»، مؤكدة أن «رهانها عليه خاسر، وأن مصالحها مع الدولة الليبية»

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم قوات حكوم الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، دخول «قوات الوفاق» إلى بلدة الأصابعة المحاذية لمدينة غريان، والسيطرة على منطقة جندوبة، فيما اعلنت حكومة الوفاق الإثنين الماضي، السيطرة على قاعدة الوطية (140 كيلومترا جنوب غرب طرابلس).

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