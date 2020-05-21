بعد تهنئته لحكومة الوفاق …الغنوشي يواجه موجة غضب في تونس

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تبرأت 4 كتل نيابية تونسية من مواقف رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الخارجية وطالبت في بيان لها بمساءلته في أول جلسة برلمانية قادمة.

وأشارت الكتل النيابية إلى أن التهنئة التي تقدّم بها الغنوشي لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج بشأن السيطرة على قاعدة الوطية من بين تدخلات الغنوشي في السياسات الخارجية للدولة التي دعتهم لاتخاذ هذا الموقف.

وهذه الكتل النيابية هي كتلة قلب تونس وكتلة الإصلاح، إضافة إلى كتلة تحيا تونس وكتلة المستقبل.

وأكدت الكتل النيابية أنه لا يوجد أي صلاحية قانونية بالدستور أو النظام الداخلي للمجلس تمنحه حق التعبير عن أي موقف باسم المجلس دون اتفاق مسبق حوله.

وصعّد البيان من لهجته، حيث دعا الغنوشي لـ”احترام الأعراف الديبلوماسية وعدم الزج بمجلس نواب الشعب في سياسة المحاور انسجاماً مع ثوابت الديبلوماسية التونسية”.