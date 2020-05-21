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نهب وسرقة.. قوات الوفاق تسطو على ممتلكات المواطنين بالأصابعة بعد سيطرتها عليها

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

تعرضت مدينة الأصابعة، اليوم الخميس، إلى حالة من الفوضى والنهب، بعد ساعات قليلة من سيطرة قوات الوفاق عليها.

وأكد شهود عيان لليبيا 24، أن المليشيات التابعة للوفاق، قامت بنهب البيوت والممتلكات، بالإضافة إلى سرقة المولدات الكهربائية والسيارات.

وبحسب شهود العيان، قامت قوات الوفاق بالسطو على مستشفى الأصابعة وعددا من محلات الذهب ونهبها، كما قاموا بتمشيط بعض المنازل وسرقتها من بينها منزل الأسير أحمد رمضان ومنازل أقاربه.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • نفس تصرفات داعش والمغول نفس الهمجية والبربرية واابعثة الاممية نائمة فى العسل بدلا من دعوة مجلس الامن لسحب الاعتراف بحكومة داعش

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    • ألم يكون عمك قنونو كذاب؟
      ولازلت تستعمل جملة “اغبى اغبياء.. الخ”.

      هل تعرف ان جماعة حفتر سرقوا بيتنا؟
      اليوم آمر قوات حفتر في بئر العالم هرب كالعادة
      هو غرياني
      ههههه كان يتحرش بنا دون داعي بداية الحرب. ثم سقطت غريان, فالساحل فالوطية فباطن الجبل, فقرر ان يهرب كبقية جنودكم الأبطال

      رد

  • ههههههههههههههههه نهب و سلب نفس الاصطوانة بعد كل انسحاب تكتيكي واااااك هههههههههه القرامطة اسهال حاد ههههخههخ

    رد

    • هم السراقة, خنبوا حوشنا في القصر
      وهم جماعة التكفير. ديما يقولوا هوارج, وهم داعش الي يحطوا الغام وينكلوا.

      رد

    • we shall see ya Turkish slave & coward
      How about Tripoli, FREE! Is mother or sister or wive has been kidnapped if that happens to your family , for sure, you won’t care since would volunteer your own family to please the diseased Turks, , drug addicts -Syrians & electric cable thieves-Chadians
      The power of the PEOPLE and not the diseased Misratees(Turks-SherKess), Turks, Syrians or Chadian….get you Far-ree-shaa ready ya Turkish doggy

      رد

      • And yes, what about the rep sarqiwa?
        what happened to her?
        everybody know’s who’s behind her disappearance in the center of Benghazi
        why don’t you guys investigate the incident?

        do you realize that they were the direct cause for displacing 300 thousand Libyans
        so, GET THE FUCK OUT OF TRIPOLI CUZ WE DON’T WANT SECURITY THAT’S NOT EVEN THERE IN BENGHAZI ITSELF