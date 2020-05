نهب وسرقة.. قوات الوفاق تسطو على ممتلكات المواطنين بالأصابعة بعد سيطرتها عليها

تعرضت مدينة الأصابعة، اليوم الخميس، إلى حالة من الفوضى والنهب، بعد ساعات قليلة من سيطرة قوات الوفاق عليها.

وأكد شهود عيان لليبيا 24، أن المليشيات التابعة للوفاق، قامت بنهب البيوت والممتلكات، بالإضافة إلى سرقة المولدات الكهربائية والسيارات.

وبحسب شهود العيان، قامت قوات الوفاق بالسطو على مستشفى الأصابعة وعددا من محلات الذهب ونهبها، كما قاموا بتمشيط بعض المنازل وسرقتها من بينها منزل الأسير أحمد رمضان ومنازل أقاربه.

