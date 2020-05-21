قفل 8 قصابين في طرابلس يهددون “صحة المواطن” (صور)

أعلن فرع جهاز الحرس البلدي طرابس، الخميس، أن أعضاء مركز الحرس البلدي أبوسليم، أقفلوا 8 قصابين بالشمع الأحمر وأحالوا أصحابها إلى التحقيق، بعد ضبط عدة مخالفات خطيرة تهدد صحة المواطنين.

وقال جهاز الحرس البلدي طرابلس بصفحته في “فيسبوك” إن المحال المذكورة ارتكبت مخالفات تمثلت في بيع اللحوم المستوردة على أنها وطنية، وبيع كبدة محظورة مستوردة، ولا تهتم بالنظافة العامة، ولا يحمل العاملون فيها شهائد صحية، ولا تتبع الطرق الوقائية والاهتمام بعملية التعقيم، إضافة إلى غياب الاشتراطات الصحية.

وأكد الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وقفل المحال بالشمع الأحمر وإحالة أصحابها إلى التحقيق.

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