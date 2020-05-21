وزيرا خارجية «روسيا» و«تركيا» يتفقان على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاوو أوغلو، ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

وشدد الوزيران خلال اتصال هاتفي على وجوب استئناف العملية السياسية في هذا البلد، بحسب “روسيا اليوم”.

وبحث وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أمس الخميس، خلال اتصالا هاتفياُ مع السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وناقش الطرفان التعاون اليوناني الأمريكي حول مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالمنطقة، ومن أبرزها الملف الليبي، والمواجهة الجماعية لفيروس كورونا المستجد في العالم.