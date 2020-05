سرت: اجتماع لبحث ملف تأخر مرتبات العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة

اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم،

الخميس، مع رئيس اللجنة الإدارية للشركة العامة لخدمات النظافة سرت، بشير لأحرش.

وبحسب تدوينة لبلدية سرت عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” فإن الاجتماع بحث عددًا من المختنقات التي تواجه الشركة

العامة لخدمات النظافة سرت وفي مقدمتها تأخر ملف مرتبات العاملين بالشركة بضعة شهور

مما أربك عمل الشركة.

وأضافت البلدية

أن الاجتماع ناقش أيضًا ملف حملة النظافة التي قامت به الشركة بالإمكانيات المحدودة

لأغلبية الشوارع الرئيسية بسرت وإزالة المخلفات القمامة من الميادين والحدائق.

وأكد عامر سالم على حرص ومتابعة المجلس التسييري لبدية سرت

على تذليل المعوقات التي تعيق عمل الشركة العامة لخدمات النظافة العامة بسرت.

