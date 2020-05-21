“تعليم الوفاق” تدعو للتسجيل بمنصة “لنتعلم” (رابط)

دعت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، الخميس، الطلبة في مرحلة التعليم العام (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي)، والمعلمين، إلى التسجيل في منصة “لنتعلم” للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد.

ووجهت الوزارة عبر منشور بصفحتها في “فيسبوك”، مراقبي التعليم بالمدن الليبية، للحث والمتابعة بجدية لتسجيل كل المعلمين والطلبة في مدارسهم عبر رابط المنصة : https://dl.edu.ly

وكان وزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري، دشّن المنصة التعليمية (لنتعلم) للتعلم عن بُعد، في 12 مايو الجاري، والتي أشرف عليها مركز المعلومات والتوثيق بالتنسيق مع شركة مايكروسوفت.

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق ومنظمة “يونيسف”، مطلع الشهر الجاري، عن برنامج جديد لاستخدام التكنولوجيا في توسيع نطاق التعلم عن بُعد من قبل الأطفال الذين أُغلقت مدارسهم كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت “تعليم الوفاق”، إن البرنامج، يُركز على دعم منصات التعليم التي تم إنشاؤها للتعلم عن بُعد، وتوفير الإمدادات الفنية مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية، والتواصل عبر الإنترنت وبناء قدرات المعلمين على مجموعة من المواضيع مثل الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال، والتعلم التفاعلي والتعليم في حالات الطوارئ لضمان حصول جميع الأطفال على فرصة عادلة وشاملة لمواصلة تعليمهم.

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