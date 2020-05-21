«المسماري»: 4 طائرات حربية متوقفة تنفذ طلعات جوية بعد صيانتها

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إن 4 طائرات حربية كانت متوقفة لفترة طويلة شاركت في طلعات جوية تجريبية بعد صيانتها وتمديد صلاحيتها.

وأوضح اللواء أحمد المسماري، في إيجاز صحفي، نشره عبر حسابه الرسمي على الموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الفرق الفنية في القوات الجوية العربية الليبية تمكنت من صيانة وتمديد صلاحية 4 طائرات حربية كانت متوقفة منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن سواعد المهندسين والفنيين والخبراء الليبين وبروح وطنية تمكنت من إجراء العمرة والإصلاح، وبعدها قاموا الطيارين بطلعات تجريبة كانت ناجحة حسب معايير استخدام هذه الطائرات.

وأكد المسماري، أن القوات الجوية ومنذ بداية المعركة وهي تبدع في عملها وتقدم التضحيات الجسام من أجل أن تكون ليبيا أمنة ومستقرة ، متابعا:” الآن انتظروا نتائج باهرة لهذه الطائرات فقد حان وقت استخدامها بكامل قوتها النارية”.

واختتم منشوره قائلا:” التحية لرجال القوات الجوية من طيارين ومهندسين وفنيين وإدارة عمليات جوية، وما النصر إلا صبر ساعة وما النصر إلا تعبير عن الإيمان بقضية أمن الوطن وكرامة المواطن الليبي”.

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