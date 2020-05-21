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«المسماري»: 4 طائرات حربية متوقفة تنفذ طلعات جوية بعد صيانتها

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إن 4 طائرات حربية كانت متوقفة لفترة طويلة شاركت في طلعات جوية تجريبية بعد صيانتها وتمديد صلاحيتها.

وأوضح اللواء أحمد المسماري، في إيجاز صحفي، نشره عبر حسابه الرسمي على الموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الفرق الفنية في القوات الجوية العربية الليبية تمكنت من صيانة وتمديد صلاحية 4 طائرات حربية كانت متوقفة منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن سواعد المهندسين والفنيين والخبراء الليبين وبروح وطنية تمكنت من إجراء العمرة والإصلاح، وبعدها قاموا الطيارين بطلعات تجريبة كانت ناجحة حسب معايير استخدام هذه الطائرات.

وأكد المسماري، أن القوات الجوية ومنذ بداية المعركة وهي تبدع في عملها وتقدم التضحيات الجسام من أجل أن تكون ليبيا أمنة ومستقرة ، متابعا:” الآن انتظروا نتائج باهرة لهذه الطائرات فقد حان وقت استخدامها بكامل قوتها النارية”.

واختتم منشوره قائلا:” التحية لرجال القوات الجوية من طيارين ومهندسين وفنيين وإدارة عمليات جوية، وما النصر إلا صبر ساعة وما النصر إلا تعبير عن الإيمان بقضية أمن الوطن وكرامة المواطن الليبي”.

 

#عملية_طيور_ابابيل

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هتعملو بيها ايه ؟ اذا كان الكيلو متر او الثلاثه اللى بتتقدموه على الارض بشق الانفس والتضحيات .. بترجعو تنسحبو منه وتسلموه للخصم تانى . الجيش الليبى تقريبا مخترق الان دمر معنويات الجيش والمؤيدين بقرارات يوحى لاعداؤة قبل احباؤة بان هناك من يعمل ويتخذ قرارات لصالح الوفاق اكتر من السراج نفسه

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  • الموضوع اكبر من هذه الطائرات هناك مشاركة من الدول الشقيقة والصديقة فى محاربة الارهاب وستشارك فى دك معاقل الارهابيبن الذين نقلهم اردوغان وهم مثل الجراد ينهبون اى مكان يدخلوه ونسوا ان اادواعش والمغول والنازى فعلوا اكثر من هذا وهزموا شر هزيمة

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