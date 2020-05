قال الناطق باسمي الجيش، أحمد المسماري، الجمعة، إن الفرق

الفنية في القوات الجوية التابعة للجيش تمكنت من صيانة وتمديد صلاحية 4 طائرات حربية

كانت متوقفة منذ فترة طويلة.

