قال الناطق باسمي الجيش، أحمد المسماري، الجمعة، هناك نتائج

باهرة لهذه الطائرات التي تمت صيانتها فقد حان وقت استخدامها بكامل قوتها النارية.

The post المسماري: هناك نتائج باهرة للطائرات الأربعة التي تمت صيانتها وحان وقت استخدامها بكامل قوتها النارية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24