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مصدر لـ”ليبيا24″: الجيش لم ينسحب من محاور جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

نفى أحد قيادات الجيش، الجمعة، انسحاب قوات الجيش من
محاور جنوب العاصمة طرابلس.

وقال القيادي في الجيش خلال اتصال هاتفي مع قناة
ليبيا24، إن قوات الجيش لاتزال تحافظ على تمركزاتها في محاور جنوب طرابلس، مؤكدًا
أن أنباء انسحاب الجيش من محاور جنوب طرابلس عارية تمامًا عن الصحة.

هذا وكان إعلام ما تسمى بعملية بركان الغضب، الجمعة، قد
أعلن في وقت سابق أن قوات الجيش قد انسحبت من محاور جنوب طرابلس باتجاه سوق الخميس
امسيحل.

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  • الجيش سيتقدم الى وسط العاصمة انشاء الله بعد ان يكمل نسور الجو مهامهم ويتم نشر القوات المنسحبة من صحراء الوطية لمحاور القتال وبعد ان سحب مليشيات غبية الى الوطية بعيدا عن طرابلس ليتم دكهم بعيدا عن السكان لتصبح مصيدة كبرى قبل ان تسلم للامريكان

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