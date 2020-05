مصدر لـ”ليبيا24″: الجيش لم ينسحب من محاور جنوب طرابلس

نفى أحد قيادات الجيش، الجمعة، انسحاب قوات الجيش من

محاور جنوب العاصمة طرابلس.

وقال القيادي في الجيش خلال اتصال هاتفي مع قناة

ليبيا24، إن قوات الجيش لاتزال تحافظ على تمركزاتها في محاور جنوب طرابلس، مؤكدًا

أن أنباء انسحاب الجيش من محاور جنوب طرابلس عارية تمامًا عن الصحة.

هذا وكان إعلام ما تسمى بعملية بركان الغضب، الجمعة، قد

أعلن في وقت سابق أن قوات الجيش قد انسحبت من محاور جنوب طرابلس باتجاه سوق الخميس

امسيحل.

