المسماري: قواتنا الجوية تبدع في عملها وتقدم التضحيات من أجل أن تكون ليبيا آمنة ومستقرة

قال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، الجمعة، إن القوات الجوية التابعة للجيش تبدع في عملها منذ بداية المعركة وتقدم التضحيات الجسام من أجل أن تكون ليبيا آمنة ومستقرة.

وأضاف المسماري في بيان له نشره عبر صفحته على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الفرق الفنية في القوات الجوية، تمكنت من

صيانة وتمديد صلاحية 4 طائرات حربية كانت متوقفة منذ فترة طويلة.

وتابع المسماري أن هناك نتائج باهرة لهذه الطائرات التي

تمت صيانتها، مؤكدًا أن الوقت قد حان لاستخدام هذه الطائرات بكامل قوتها النارية.

