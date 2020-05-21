‘شباب ترهونة’ يستنكر القصف العشوائي وحصار الوفاق للمدينة

أدان مجلس شباب قبائل ترهونة، للقصف الذي تعرضت له المدينة، مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، من جانب قوات الوفاق، معتبراً هذه الأعمال انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، مؤكداً أنها ستزيده عزما على الاستمرار في الحرب ضد الإرهاب.

وحمل المجلس، في بيان له الأربعاء، تلقت “بوابة إفريقيا الإخبارية” نسخة منه، المسؤولية لمجلس الأمن الدولي والبعثة الأممية والدول الداعمة للوفاق وخاصة تركيا وقطر، داعيا القيادة العامة للجيش لحسم المعركة، وعدم التفاوض مع من جلبوا الاستعمار لليبيا، بحسب البيان.

وأشار البيان، إلى أن القصف يستهدف المدنيين، وتشهد المدينة حصارا ومنع لدخول المواد التموينية والأدوية واستهداف شاحنات المواد الغذائية، إضافة إلى الاختطاف على الهوية والنهب.