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جالو تشهد إقبالاً ضعيفاً على الأسواق مع اقتراب العيد

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد أسواق جالو هذه الأيام مع اقتراب انتهاء شهر رمضان وحلول العيد حركة بطيئة في الإقبال من الناس على المحلات بسبب جائحة كورونا وتخوف الناس من الاكتظاظ وأرجع بعضهم الأسباب إلى قلة السيولة فضلا عن جائحة كورونا.

أصحاب المحال أكدوا عزوف المواطنين عن شراء الملابس هذا العام إلا أنهم اتخذوا خطوات عدة كخدمات التوصيل بالمجان وطرق الدفع عن طريق الخدمات المصرفية.

وبالرغم من اجتماع الأسباب إلا أن مظاهر الفرح والعيد ستبقى دائما موجودة باكتمال الشهر الفضيل وبإقبال العيد، وبرغم قسوة ظروف الحياة والبلاد والمواطن العالق بين الأزمات إلا أن هناك دائما أملا في أن تتحسن الظروف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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