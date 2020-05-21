جالو تشهد إقبالاً ضعيفاً على الأسواق مع اقتراب العيد

تشهد أسواق جالو هذه الأيام مع اقتراب انتهاء شهر رمضان وحلول العيد حركة بطيئة في الإقبال من الناس على المحلات بسبب جائحة كورونا وتخوف الناس من الاكتظاظ وأرجع بعضهم الأسباب إلى قلة السيولة فضلا عن جائحة كورونا.

أصحاب المحال أكدوا عزوف المواطنين عن شراء الملابس هذا العام إلا أنهم اتخذوا خطوات عدة كخدمات التوصيل بالمجان وطرق الدفع عن طريق الخدمات المصرفية.

وبالرغم من اجتماع الأسباب إلا أن مظاهر الفرح والعيد ستبقى دائما موجودة باكتمال الشهر الفضيل وبإقبال العيد، وبرغم قسوة ظروف الحياة والبلاد والمواطن العالق بين الأزمات إلا أن هناك دائما أملا في أن تتحسن الظروف.

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