أخبار ليبيا24 كشف مصدر مطلع أن الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة الليبية تمكنت ليل الخميس من إسقاط طائرة مسيرة تركية في محيط مدينة ترهونة. وأشار المصدر إلى أن الطائرة التركية المسيرة تم إسقاطها أثناء محاولتها الإغارة على نقاط تمركز القوات المسلحة في محيط مدينة ترهونة. وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري […]

