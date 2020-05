صحة المؤقتة تتابع الإجراءات الوقائية من كورونا بمراكز اجدابيا الطبية

قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة

المؤقتة، نوري محمود الفسي، الخميس، رفقة مدير مكتب التفتيش والمتابعة لإدارة الخدمات

الصحية بنغازي، بن عيسي العمامي، بجولة تفقدية للمركز الصحي بالمجمع السكاني تاورغاء

بمدينة اجدابيا ومستشفي الشهيد امحمد المقريف التعليمي اجدابيا.

وقالت إدارة الإعلام بوزارة صحة المؤقتة في تدوينة عبر

صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن هذه الجولة جاءت في إطار

متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وسلامة المرضي

والمترددين وفقا للوائح الصحية الدولية.

وأكد الفسي أن الزيارة جاءت بناء علي تعليمات وزير الصحة

بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، للاطلاع علي مدي تنفيذ خطه وزارة صحة المؤقتة في تطبيق

المعايير الطبية والعالمية بالبلاد، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات الاحترازية مطبقة

داخل المركز الصحي بالمجمع السكاني تاورغاء بمدينة اجدابيا ومستشفي الشهيد امحمد المقريف

التعليمي اجدابيا.

