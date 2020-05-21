صهر «أردوغان» يعلن عن تصنيع طائرة مُسيرة جديدة.. و«تكين»: ستقلب الموازين بالشرق الأوسط

أعلن المدير الفني لشركة “بايكار” للصناعات الدفاعية التركية، سلجوق بيرقدار، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن شركته تتجهز للإعلان عن الطائرة المسيرة الجديدة “أقينجي” قريبا.

كلام بيرقدار جاء في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في “تويتر”، الخميس، أعلن فيه أنه “سيتم نشر فلم وثائقي قصير عن المسيرة (أقينجي) في أقرب وقت”.

وأضاف بيرقدار أن “المسيرة التركية متطورة جدا، وتم تصميمها وفق أحدث التكنولوجيا الحديثة، وهذه الطائرة تأتي تعبيرا عن حرية شعبنا واستقلالنا عن الخارج”.

وأشار إلى أنه “مع تزايد المنافسة في قطاع الطيران، ستحمي هذه الطائرة سماء بلادنا، وتحلق لملايين الساعات لتأدية واجب الوطن”.

وعلق الصحفي التركي، حمزة تكين، قائلاً: “‫وما هذا إلا جزء مما هو موجود حقيقة عند تركيا‬، أقنجي ستقلب الموازين أكثر في منطقة الشرق الأوسط لصالح تركيا وحلفائها وأصدقائها‬. ‫أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها‬” على حد قوله.