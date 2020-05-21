بعد إصلاح 4 طائرات.. المسماري: “انتظروا نتائج باهرة”

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إن الفرق الفنية في القوات الجوية تمكنت من صيانة وتمديد صلاحية 4 طائرات حربية كانت متوقفة منذ فترة طويلة.

وأضاف المسماري في تصريح، ليل الخميس، أن “سواعد المهندسين والفنيين والخبراء الليبيين وبروح وطنية تمكنوا من إجراء التعمير والإصلاح وقام الطيارون بطلعات تجريبية كانت ناجحة حسب معايير استخدام هذه الطائرات”.

وتابع اللواء المسماري، “انتظروا نتائج باهرة لهذه الطائرات فقد حان وقت استخدامها بكامل قوتها النارية”.

وأشار المسماري إلى أن القوات الجوية في الجيش الوطني منذ بداية المعركة وهي “تبدع في عملها وتقدم التضحيات الجسام من أجل أن تكون ليبيا آمنة ومستقرة”.

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