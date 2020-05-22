«صحة الحكومة الليبية» تتفقد الإجراءات الوقائية وسير العمل بعيادة مخيم أجدابيا

تفقد مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، نوري محمود الفسي، برفقة مدير مكتب التفتيش والمتابعة لإدارة الخدمات الصحية بنغازي بن عيسى العمامي، الإجراءات الوقائية وسير العمل بعيادة مخيم أجدابيا، بمشاركة مدير إدارة الخدمات الطبية بالمستشفى صالح عمر خميس ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية فرع تاورغاء لمكافحة جايحة كورونا فرع تاورغاء سالم الصغير وكان باستقبالهم مدير العيادة سالم مخزوم .

وذلك في إطار جولتها التفقدية، التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وسلامة المرضى والمترددين وفق الوايح الصحية الدولية .

وأوضح الفسي، أن الزيارة جاءت بناء على تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد يعقوب للاطلاع على مدى تنفيذ خطة الوزارة في تطبيق المعايير الطبية والعالمية بالبلاد .

وشدد الفسي، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل العيادة بالمخيم، متمنا في الوقت نفسه مجهودات مدير العيادة وكافة الأطقم الطبية والعلاجية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.