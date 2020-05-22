سلاح الجو يشن غارات على تمركزات قوات الوفاق بين غريان والأصابعة

أخبار ليبيا24

صرح مصدر مطلع أن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية استهدف نقاط تجمع قوات الوفاق قرب مدينة غريان.

وأوضح المصدر أن الغارة استهدفت تجمعًا لقوات الوفاق في ” كوبري جندوبة ” الواقع بين مدينتي الأصابعة وغريان.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أعلن اليوم الجمعة أن الفرق الفنية في القوات الجوية تمكنت من صيانة وتمديد صلاحية 4 طائرات حربية كانت متوقفة منذ فترة طويلة.

وقال المسماري في بيان له :”انتظروا نتائج باهرة لهذه الطائرات فقد حان وقت استخدامها بكامل قوتها النارية”.

وأضاف الناطق باسم القائد العام :”أن المهندسين والفنيين والخبراء الليبين تمكنوا من إجراء العمرة والإصلاح وقام الطيارين بطلاعات تجريبة كانت ناجحة حسب معايير استخدام هذه الطائرات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24