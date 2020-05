الصين تتصدق على ليبيا بشحنة مستلزمات طبية لمكافحة كورونا

أعلن جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة، الجمعة، عن وصول شحنة من مستلزمات الحماية الشخصية ضد فيروس كورونا إلي ليبيا عن طريق مطار بنينا الدولي كصدقات من دولة الصين.

وأوضح الجهاز في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم استلام الشحنة والتحفظ عليها في مخازنه في انتظار انتهاء إجراءات الإفراج الجمركي والرقابي.

