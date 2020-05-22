«الصين» ترسل شحنة مساعدات وقائية من «كورونا» إلى «الحكومة الليبية»

أعلن جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية، عن وصول شحنة من مستلزمات الحماية الشخصية ضد فيروس كورونا المطابقة للمواصفات العالمية الي ارض الوطن عن طريق مطار بنينا الدولي قادمة من دولة الصين، وتم استلامها والتحفظ عليها في مخازن الجهاز في انتظار انتهاء اجراءات الإفراج الجمركي والرقابي.

وبحسب بيان للجهاز، تأتي هذه الشحنة ضمن عدد من الشحنات التي تم التعاقد عليها خلال الفترة الماضية وقد تعثر توريدها نتيجة لتعطل حركة الطيران عالميا، وسوف يتم نشر ماتم استلامه بالتفصيل خلال منشوات لاحقه مع توضيح المواصفات الفنية الخاصة بهذه البنود وطرق استخدامها والفئة المستهدفة من هذه البنود .

وشكر “الجهاز” رئيس مجلس الوزراء لتسهيل عملية نقل هذه الشحنات من خلال طيران اجنحة الشام، وادارة مطار بنينا الدولي ومركز الرقابة علي الأغذية والأدوية وكل من ساهم في تسهيل عملية وصول هذه الشحنات .