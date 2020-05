قصف جوي يستهدف قوات الوفاق قرب غريان

أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بأن سلاح الجو التابع للجيش

استهدف نقاط تجمع قوات الوفاق قرب مدينة غريان.

وأوضحت المصادر أن غارة جوية استهدفت تجمعًا لقوات الوفاق

في “كوبري جندوبة” الواقع بين مدينتي الأصابعة وغريان.

ولم توضح المصادر حجم الخسائر التي مُنيت بها قوات

الوفاق جراء هذه الضربة الجوية.

هذا وكان الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، قد أعلن في

وقت سابق أن الفرق الفنية في القوات الجوية التابعة للجيش تمكنت من صيانة وتمديد صلاحية

4 طائرات حربية كانت متوقفة منذ فترة طويلة، وأن هذه الطائرات ستقدم نتائج مبهرة

وأنه حان وقت استخدامها بكامل قوتها النارية.

