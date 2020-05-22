

ليبيا

سلاح الجو بالجيش الليبي يستهدف تمركزات قوات الوفاق في قاعدة عقبة بن نافع (الوطية) متابعة – بوابة إفريقيا الإخبارية | 22 May, 2020 رابط مختصر

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