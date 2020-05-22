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سلاح الجو بالجيش الليبي يستهدف تمركزات قوات الوفاق في قاعدة عقبة بن نافع (الوطية)

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية


ليبيا

سلاح الجو بالجيش الليبي يستهدف تمركزات قوات الوفاق في قاعدة عقبة بن نافع (الوطية)

متابعة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

22 May, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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