سلاح الجو بالجيش الليبي يستهدف تمركزات قوات الوفاق في قاعدة عقبة بن نافع (الوطية)
متابعة – بوابة إفريقيا الإخبارية |
22 May, 2020
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ههههه….الوطية ستكون اكبر مصيدة لجرذان الوفاق و المرتزقة و الانكشارية حتى يتم تصفية وجودهم من أرض ليبيا القاهرة
و الايام بيننا…….
أرض ليبيا الطاهرة
و من يضحك أخيرا يضحك كثيييييرا
ليه يعني بس استنى شويه احنا هيسا زرعناها فول لازم تنسى حتى نحصد الفول زي بتعيش انت من غير فول.دانتا واخز بال حزرتك
والآن فهم الأوغاد لماذا انسحب الجيش من الوطية !!
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