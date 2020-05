طالب الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، الجمعة، أهالي

مدينة الأصابعة بتوخي الحذر والتزام منازلهم حتى يتسنى لسلاح الجو التابع للجيش

استهداف المليشيات في منطقة الأصابعة ومحيطها.

The post المسماري يطالب أهالي الأصابعة بالتزام منازلهم لإفساح المجال لطيران الجيش لاستهداف المليشيات

