«اللواء المسماري»: على أهالي «الأصابعة» التزام بيوتهم تجنباً للغارات الجوية على مليشيات «أردوغان»

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إن سلاح الجو الليبي، يشن سلسلة من الغارات الجوية على مليشيات أردوغان التكفيرية في منطقة الأصابعة ومحيطها، داعياً في إيجاز صحفي، أهالي المدينة، إلى توخي الحذر والتزام البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة.

وكان سلاح الجو قد استهدف، المليشيات المسلحة في قاعدة عقبة بن نافع (الوطية) الواقعة تحت سيطرة القوات التركية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إلى جانب استهدافه المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين المواليين لحكومة الوفاق في منطقة مسكة غرب الأصابعة.

كما استهدف سلاح الجو الليبي، تجمعا للمليشيات بالقرب من كوبري جندوبة، وذذلك بالتواز مع إعلان اللواء المسماري، صيانة 4 طائرات حربية وإعادتها إلى الخدمة من قبل الفرق الفنية المتخصصة.