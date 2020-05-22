أفاد شهود عيان، الجمعة، بتعرض محيط منطقة الهضبة في
العاصمة طرابلس لقصف بالمدفعية الثقيلة.
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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفاد شهود عيان، الجمعة، بتعرض محيط منطقة الهضبة في
العاصمة طرابلس لقصف بالمدفعية الثقيلة.
The post قصف بالمدفعية الثقيلة على محيط منطقة الهضبة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
مهما فعل الخوان واستغاث الصراصير بكلب الجيران اردوغان فمصيرهم مثل خوان مصر والسودان بيتناكوا فى السجون مثل النسوان فهم اخوان لوط الاخوان المثليين …اللهم انى صائم
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