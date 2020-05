مركزي طرابلس: 17 قائمة اعتماد جديدة ممنوحة للتجار

أعلن المصرف المركزي طرابلس، الخميس، عن 17 قائمة تتضمن

حجم الاعتمادات المستندية الممنوحة للتجار في الفترة ما بين 15 و21 مايو الجاري.

وكشفت البيانات الحديثة للمصرف عن أسماء السلع التي ستورّد

خلال الفترة المقبلة، وشملت لحومًا مجمدة ومواشي وحبوب قمح وشعير وتونة معلبة إلى جانب

مواد خام تدخل في عدد من الصناعات.

كنا شملت البيانات، قيمة السلع بعد أن خصص للتجار مبالغ بالنقد

الأجنبي توزعت بين دولار ويورو وجنيه إسترليني ودينار تونسي.

