قالت غرفة عمليات الجيش، الجمعة، إن قرابة 20 آلية تابعة

لقوات الوفاق تم تدميرها في ضربة جوية استهدفت تمركزات لهذه القوات يف منطقة

المغاربة بغريان.

The post غرفة عمليات الجيش: تدمير نحو 20 آلية لقوات الوفاق بضربة جوية في منطقة المغاربة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24