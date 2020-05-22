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متحدثاً لـ«الأصابعة».. «باشاغا»: «قوات حفتر» قد تلجأ لتفخيخ بيوت المدنيين إنتقاماً لما لحق بهم من هزيمة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا فتحي باشاغا، وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” من سماهم بـ”النازحين من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس” عدم العودة إلى منازلهم في الوقت الحالي، بدعوى احتمال اقدام من سماها “قوات حفتر” بتفخيخ المنازل على حد قوله.

زعم بيان “باشاغا” أن هذه القوات قد تستغل الوضع الحالي لاستهداف المواطنين، انتقاماً على ما لحق بهم من هزيمة، وأنه يتعين عليهم أولاً انتظار التعليمات العسكرية في هذ الصدد للحفاظ على حياتهم، وفقاً لما جاء في البيان.

بيان “باشاغا” تجاهل الدعوة التي أطلقتها القيادة العامة لإتاحة المجال أمام الأهالي لأداء الشعائر الدينية خلال العيد بإنشاء منطقة خالية من الاشتباكات حرصاً على حيا المدنيين.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر، حفتر=الشعب الليبي...معادلة وطنية ليبية بطولية دكت مضاجع الاخوان المفلسين ، عملااااااااااء تركيا:

    هذه أخلاق العملاء الدنيئة امثالك ياااااااااعميل…الجيش اخلاق الرجال التي تدافع عن عرضها وشرفها ووطنها وابناء وطنها…يامنبطح

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  • صورته تقول قندشة ( rat ) فرخ الانكشاريين أحد اتراك مصراتة المدعو باشاغا مرتكب مذبحة غرغور والمنقلب على صندوق الانتخابات عام 2014 بعد ما رفضهم الشعب من خلال صندوق الانتخاب فقام بجريمة فقر ليبيا وحرقوا بموجبها المطار والطائرات وخزانات النفط وطوقوا مبنى المحكمة العليا بالأسلحة التقيلة حتى لا تصدر حكم فى غير مصلحتهم ومنها طردوا الزنتان من طرابلس بعد حرب استمرت اكتر من 40 يوما تم اغتصبوا السلطة وفر الاحول المجرم على زيدان ونصبوا عميلهم خليفة الغويل المصراتي الإخوانى ومن بعده الخائن العميل السراج والحبل لا زال على الجرار ويصب فى غير مصلحة ليبيا الا بعد اجتتات زمرة خوان المفلسين صنيعة بريطانيا .

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