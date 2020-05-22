متحدثاً لـ«الأصابعة».. «باشاغا»: «قوات حفتر» قد تلجأ لتفخيخ بيوت المدنيين إنتقاماً لما لحق بهم من هزيمة

دعا فتحي باشاغا، وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” من سماهم بـ”النازحين من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس” عدم العودة إلى منازلهم في الوقت الحالي، بدعوى احتمال اقدام من سماها “قوات حفتر” بتفخيخ المنازل على حد قوله.

زعم بيان “باشاغا” أن هذه القوات قد تستغل الوضع الحالي لاستهداف المواطنين، انتقاماً على ما لحق بهم من هزيمة، وأنه يتعين عليهم أولاً انتظار التعليمات العسكرية في هذ الصدد للحفاظ على حياتهم، وفقاً لما جاء في البيان.

بيان “باشاغا” تجاهل الدعوة التي أطلقتها القيادة العامة لإتاحة المجال أمام الأهالي لأداء الشعائر الدينية خلال العيد بإنشاء منطقة خالية من الاشتباكات حرصاً على حيا المدنيين.