لجنة مكافحة كورونا بمصراتة تعلن عن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة فيروس

كورونا ببلدية مصراتة، الجمعة، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا يوم أمس الخميس في

البلدية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر قام بالكشف على 9

حالات منها 4 حالات تم تحويلها لفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لأخذ مسحات

مخبرية وإرسالها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة وفي انتظار نتائج التحاليل،

مشيرة إلى أن باقي الحالات قد غادرت المركز ولا تعاني من أعراض فيروس كورونا.

وأضافت اللجنة أن مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر قام بالكشف

على 4 حالات أيضًا، مبينة أن هذه الحالات غادرت المركز بعد أن تبين أنها بصحة جيدة

ولا تعاني من أعراض فيروس كورونا ماعدا حالة واحدة فقط تم تحويلها لفريق الرصد

والتقصي والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية وإرسالها للمركز الوطني لمكافحة

الأمراض مصراتة، لافتة إلى أن مركز العزل بالمعهد القومي للأورام قام بإيواء حالة

عائدة من السفر تعاني من ورم في الدماغ، وتحويلها لفريق الرصد والتقصي والاستجابة

السريعة لأخذ مسحات مخبرية.

وتابعت اللجنة أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة

قام بسحب 4 مسوحات أنفية بلعومية لحالات مختلفة وإرسالها للمختبر المرجعي لمكافحة الأمراض،

وفي انتظار نتائج التحليل.

وأشارت اللجنة إلى أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة أعلن أن المسحات التي تم سحبها الأربعاء وعددها 68 مسحة، كانت نتائج التحاليل سالبة، لافتة إلى أن مركز العزل والإيواء لم يسجل دخول حالات يوم أمس الخميس.

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