داخلية الوفاق: بعض مناطق طرابلس من المحتمل أن تتواجد فيها “ألغام”

نوّهت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، المواطنين الذين خرجوا من بيوتهم، بعد المعارك التي شهدتها العاصمة، بعدم التسرع بالعودة إلى بيوتهم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها وصفته بالهام، أن بعض المناطق من المحتمل أن تتواجد فيها ألغام داخل الأحياء والمنازل، متهمة الجيش الوطني بأنه هو من زرعها، بحسب وصف البيان.

ودعت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، كافة المواطنين انتظار التعليمات من قِبل الجهات العسكرية والأمنية، لعودتهم لمنازلهم للحفاظ على حياتهم.

