المسماري: سلاح الجو نفذ سلسلة غارات على مواقع الوفاق في مدينة الأصابعة

دعا الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أهالي مدينة الأصابعة، إلى توخي الحذر والتزام بيوتكم وعدم الخروج إلا للضرورة.

وأوضح المسماري في كلته، أن القوات الجوية شنت سلسلة من الغارات الجوية على مواقع لقوات الوفاق، في الأصابعة والمناطق المحيطة لها.

واستهدف سلاح الجو، في وقت متأخر ليلة أمس، نقاط تجمع لقوات الوفاق في كوبري جندوبة بين مدينتي الأصابعة وغريان.

وفي المقابل، استهدف الطيران التركي المسير، شاحنة محملة بالمواد الغدائية ما بين الشقيقة ومزدة.

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