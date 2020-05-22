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المسماري: سلاح الجو نفذ سلسلة غارات على مواقع الوفاق في مدينة الأصابعة

تم النشر منذُ 60 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أهالي مدينة الأصابعة، إلى توخي الحذر والتزام بيوتكم وعدم الخروج إلا للضرورة.

وأوضح المسماري في كلته، أن القوات الجوية شنت سلسلة من الغارات الجوية على مواقع لقوات الوفاق، في الأصابعة والمناطق المحيطة لها.

واستهدف سلاح الجو، في وقت متأخر ليلة أمس، نقاط تجمع لقوات الوفاق في كوبري جندوبة بين مدينتي الأصابعة وغريان.

وفي المقابل، استهدف الطيران التركي المسير، شاحنة محملة بالمواد الغدائية ما بين الشقيقة ومزدة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • .مع اسقاط المسيرات مثل الذباب والقيام بغارات من الطيور الابابيل للجيش العربى الليبى والاشقاء ضد الاشقياء ستنهار المليشيات والمرتزقة بعد ان يتم تشتيتهم على مساحات اوسع بفتح مصايد لهم فى الصحراء لبقوم نسور الجو بابادة الجراد من المرتزقة السوريين واتمنى ان يقوم الجيش الوطنى بتركيب اجهزة تقوية ارسال على ترددات مسيرات اردوغان باشارات وهمية تجعلها عمياء وتسقط دون مجهود وهذه الاجهزة ذات طابع مدنى بمكن استيرادها من روسيا او فرنسا ونوفر الصواريخ

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  • مهما فعل الخوان واستغاث الصراصير بكلب الجيران اردوغان فمصيرهم مثل خوان مصر والسودان بيتناكوا فى السجون مثل النسوان فهم اخوان لوط الاخوان المثليين …اللهم انى صائم .

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