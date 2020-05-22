مديرية أمن زوارة تطالب المواطنين الإلتزام بحظر التجول أيام العيد

خاطبت مديرية أمن زاورة، المواطنين بالمدينة، أن مجابهة فيروس كورونا، لن تنجح إلا بوعي المواطن وتحمله المسوؤلية، فالخطر يكون عليه وعلى أفراد أسرته، يوجب أن لا يتهاون في تنفيذ والإمتثال لقرارات الدولة والتي تصب في صالحه.

وأعربت المديرية، عن أملها إلتزام المواطنين بحظر التجول خلال أيام شهر رمضان المبارك المتبقية، والأهم أيام عيد الفطر، حيث رغبة الناس فى التواصل مع أحبتهم وأقاربهم لتبادل التهانى، وضرورة التواصل عبر وسائل الاتصال الحديثة.

وأشارت مديرية أمن زاورة، أن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة التنفيذية والأمنية، لتنفيذ أي خطة من أجل مجابهة كورونا ، لن تنجح إلا بوعى المواطن.

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