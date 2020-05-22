مصادر لـ218: إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة القريات الشرقية
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
مصادر لـ218: إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة القريات الشرقية
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
مع اسقاط المسيرات مثل الذباب والقيام بغارات من الطيور الابابيل للجيش العربى الليبى والاشقاء ضد الاشقياء ستنهار المليشيات والمرتزقة بعد ان يتم تشتيتهم على مساحات اوسع بفتح مصايد لهم فى الصحراء لبقوم نسور الجو بابادة الجراد من المرتزقة السوريين واتمنى ان يقوم الجيش الوطنى بتركيب اجهزة تقوية ارسال على ترددات مسيرات اردوغان باشارات وهمية تجعلها عمياء وتسقط دون مجهود وهذه الاجهزة ذات طابع مدنى بمكن استيرادها من روسيا او فرنسا ونوفر الصواريخ
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