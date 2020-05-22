اخبار ليبيا الان

مصادر لـ218: إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة القريات الشرقية

تم النشر منذُ 53 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصادر لـ218: إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة القريات الشرقية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • مع اسقاط المسيرات مثل الذباب والقيام بغارات من الطيور الابابيل للجيش العربى الليبى والاشقاء ضد الاشقياء ستنهار المليشيات والمرتزقة بعد ان يتم تشتيتهم على مساحات اوسع بفتح مصايد لهم فى الصحراء لبقوم نسور الجو بابادة الجراد من المرتزقة السوريين واتمنى ان يقوم الجيش الوطنى بتركيب اجهزة تقوية ارسال على ترددات مسيرات اردوغان باشارات وهمية تجعلها عمياء وتسقط دون مجهود وهذه الاجهزة ذات طابع مدنى بمكن استيرادها من روسيا او فرنسا ونوفر الصواريخ

    رد