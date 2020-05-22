الصحة الليبية تنشر نصائح غذائية لتجنب المشاكل الصحية في عيد الفطر المبارك

نشر الفريق التوعوي للتغذية التابع لإدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة في الحكومة الليبية، نصائح غذائية لتجنب المشاكل الصحية في عيد الفطر المبارك.

وننشرها لكم وفقا لما جاء فيها:

“▪عادة ما يكون الشخص الصائم قد تأقلم على وجبتين خلال شهر رمضان وتكون المعدة قد استفادت من التوازن الغذائى الذى حدث طوال الشهر نتيجة لإراحة الجهاز الهضمى، لكن مع فجر يوم العيد يبدأ الصائم فى الإسراف في تناول الأطعمة ذات المحتوى العالى من الدهون والسكريات، والانفلات الغذائى الذي يقود إلى الاضطراب.

▪فهناك الكثير من الأشخاص الذين قد يصابون فى الأعياد بالمشاكل الصحية في الجهاز الهضمي نتيجة هذا الانفلات (كالغثيان والقئ والحموضة والإسهال والغازات)، وذلك لعدم وجود توازن بين ما يتناوله الفرد فى الأعياد واحتياجاته الطبيعية.

▪من المهم العودة تدريجياً إلى النظام الغذائي العادي بعد انقضاء رمضان، وعدم المبالغة في تناول الطعام من حيث الكميّة والنوعيّة.

▪ وينصح أخصائيو التغذية الصحية بأن تكون وجبة إفطار يوم العيد خفيفة مع الاعتدال فى تناول الكعك (كقطعة مع كوب قهوة مرة واحدة في اليوم) حيث الإفراط في تناول أصناف العيد من الحلويات والكعك تسبب الحموضة وعسر الهضم بسبب تجاهلهم أن الجسم قد اعتاد خلال شهر كامل على الراحة من الطعام،، ويفضل التقليل من تناول كميات كبيرة من الخبز والنشويات خلال وجبات أيام العيد إذا أردت أن تتناول أصناف الحلويات في العيد.

▪ كما أن تناول المشروبات الغازية والعصائر المصنعة بكثرة من شأنه زيادة عسر الهضم، ولذلك ينصح الذين يتناولون المياه الغازية والعصائر المعلبة أن يتناولوا الألبان للحفاظ على كمية الكالسيوم الذى يستفيد به الجسم خاصة الأطفال. والحرص على شرب حوالي 2 لتر من المياه وتعويض السوائل في الجسم بدل من تناول المشروبات العالية من السكريات.

▪وينصح بإتباع العشر نصائح المدونة في الصورة والتعرف على السعرات الحرارية في الحلويات الشرقية والليبية وعدم الإكثار منها”.

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