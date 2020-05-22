الصحة الليبية تنشر نصائح غذائية لتجنب المشاكل الصحية في عيد الفطر المبارك

نشر الفريق التوعوي للتغذية التابع لإدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة في الحكومة الليبية، نصائح غذائية لتجنب المشاكل الصحية في عيد الفطر المبارك.
وننشرها لكم وفقا لما جاء فيها:
“▪عادة ما يكون الشخص الصائم قد تأقلم على وجبتين خلال شهر رمضان وتكون المعدة قد استفادت من التوازن الغذائى الذى حدث طوال الشهر نتيجة لإراحة الجهاز الهضمى، لكن مع فجر يوم العيد يبدأ الصائم فى الإسراف في تناول الأطعمة ذات المحتوى العالى من الدهون والسكريات، والانفلات الغذائى الذي يقود إلى الاضطراب.
▪فهناك الكثير من الأشخاص الذين قد يصابون فى الأعياد بالمشاكل الصحية في الجهاز الهضمي نتيجة هذا الانفلات (كالغثيان والقئ والحموضة والإسهال والغازات)، وذلك لعدم وجود توازن بين ما يتناوله الفرد فى الأعياد واحتياجاته الطبيعية.
▪من المهم العودة تدريجياً إلى النظام الغذائي العادي بعد انقضاء رمضان، وعدم المبالغة في تناول الطعام من حيث الكميّة والنوعيّة.
▪ وينصح أخصائيو التغذية الصحية بأن تكون وجبة إفطار يوم العيد خفيفة مع الاعتدال فى تناول الكعك (كقطعة مع كوب قهوة مرة واحدة في اليوم) حيث الإفراط في تناول أصناف العيد من الحلويات والكعك تسبب الحموضة وعسر الهضم بسبب تجاهلهم أن الجسم قد اعتاد خلال شهر كامل على الراحة من الطعام،، ويفضل التقليل من تناول كميات كبيرة من الخبز والنشويات خلال وجبات أيام العيد إذا أردت أن تتناول أصناف الحلويات في العيد.
▪ كما أن تناول المشروبات الغازية والعصائر المصنعة بكثرة من شأنه زيادة عسر الهضم، ولذلك ينصح الذين يتناولون المياه الغازية والعصائر المعلبة أن يتناولوا الألبان للحفاظ على كمية الكالسيوم الذى يستفيد به الجسم خاصة الأطفال. والحرص على شرب حوالي 2 لتر من المياه وتعويض السوائل في الجسم بدل من تناول المشروبات العالية من السكريات.
▪وينصح بإتباع العشر نصائح المدونة في الصورة والتعرف على السعرات الحرارية في الحلويات الشرقية والليبية وعدم الإكثار منها”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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