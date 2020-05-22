 عمداء بلديات طرابلس الكبرى يعقدون اجتماعا لمناقشة مشاكل المواطنين

عقدت بلدية أبوسليم، اجتماعا ضم عمداء بلديات طرابلس الكبرى، لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي يعانيها المواطنين بداخل المدينة، وسبل حلحلتها مع حكومة الوفاق، ووضع الأولويات والتدابير المستعجلة للوقوف مع المواطن.

وأوضحت البلدية، أن عمداء البلديات، قاموا بالإطلاع على أعمال فريق الأزمات والطوارئ داخل بلدية أبوسليم، وحضور جانب من أعمال فريق مكافحة العدوى والتقصي والمركز الوطني، الذي يقوم بجولات داخل المحلات لأخد العينات.

وأشارت بلدية بلدية أبوسليم، لليوم الخامس على التوالي، تتم عملية الجولات التفقدية لأخد عينات، بمتابعة من مكتب الخدمات الصحية بالبلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية