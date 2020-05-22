المجلس البلدي غدامس يعقد سلسلة اجتماعات مع الوكالة الأمريكية للتنمية

عقد المجلس البلدي غدامس، سلسلة من الاجتماعات مع منسق بناء قدرات البلديات بمشروع تقارب، الذي تدعمه الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) والذي يستهدف ثلاثون بلدية منها بلدية غدامس.
وأوضح المجلس، أن المشروع يهدف إلى تحسين خدمات البلديات والتدريب وبناء القدرات إلى جانب الدعم الملموس المباشر.
وأشار المجلس البلدي غدامس، أنه تم تحديد الأوليات للمشروع، وهي، صيانة الطرق، وإنشاء الحدائق العامة والملاعب الرياضية، وإضاءة الشوارع ووضع العلامات المرورية، وإعادة التدوير، والمساعدة الفنية في التخطيط العلمي لإدارة المياه والتقليل من هدرها.
وأضاف المجلس، أن عملية التوقيع الرسمي بينه وبين وإدارة المشروع على هذه الاتفاقية، ستتم خلال الأيام القادمة في احتفالية رسمية بقاعة البلدية.
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