بلدية سرت تناقش أزمة تأخر مرتبات العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم، مع رئيس اللجنة الإدارية للشركة العامة لخدمات النظافة سرت بشير الأحرش.

وأكد مدير إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الأميل، أن الاجتماع تناول عدد من المختنقات التي تواجه الشركة العامة لخدمات النظافة سرت، وفي مقدمتها تأخر ملف مرتبات العاملين بالشركة، بضعة شهور مما أربك عمل الشركة.

وأوضح الأميل، أن اللقاء ناقش ملف حملة النظافة التي قامت به الشركة، بالإمكانيات المحدودة لأغلبية الشوارع الرئيسية وإزالة المخلفات القمامة من الميادين والحدائق.

من جهته أوضح رئيس اللجنة الإدارية للشركة، أن النظافة ستشرع في لملمة وإزالة القمامة من الأحياء السكنية والأزقة بمختلف المناطق السكنية بسرت ووفقا للمتوفر لديها.

وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، حرص ومتابعة المجلس لتدليل المعوقات التي تعيق عمل الشركة العامة لخدمات النظافة العامة بسرت.

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