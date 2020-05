تصدقت الولايات المتحدة اليوم الجمعة بمبلغ 12 مليون دولار لدعم جهود

مكافحة فيروس كورونا في ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا إن واشنطن خصصت المبلغ لدعم

الاستجابة لفيروس كورونا في ليبيا.

وأضافت أنه سيتم استخدام هذا التمويل لزيادة قدرة السلطات الطبية

الليبية على الكشف عن فيروس كورونا في ليبيا ومنع انشاره والسيطرة عليه”.

هذا وتضمنت المساعدات الأمريكية مبلغ 6 ملايين دولار لدعم من سمّتهم

بـ”الفقراء في ليبيا” و3.5 مليون كمساعدات اقتصادية للبلديات.

The post الولايات المتحدة تتصدق على ليبيا بــ12 مليون دولار لدعم مكافحة فيروس كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24