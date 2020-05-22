هيئة الأوقاف ببنغازي تقرر فتح المساجد لإقامة الصلوات الخمس فقط

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية، أن اللجنة العليا لمجابهة وباء كورونا المستجد التابعة للقيادة العامة أذنت بفتح المساجد وإقامة الصلوات الخمس فقط.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، أن اللجنة أذنت بإقامة الصلوات الخمس فقط دون إقامة صلاة الجمعة والأعياد والتراويح والجنائز، مشيرة إلى إصدارها توضيحا بشأن ضوابط فتح المساجد اعتبارا من اليوم الجمعة.

وقالت هيئة الأوقاف، إن فتح المساجد لإقامة الصلوات الخمس فقط، جاء بناء على توصيات اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا المحالة إليها من اللجنة العليا لمكافحة الوباء.

وكان رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني قد أمر في 17 مارس الماضي، بإغلاق المساجد بشكل كلي وفتحها فقط لإقامة أذان أوقات الصلوات، وذلك كإجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا ومكافحة انتشاره في البلاد.

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