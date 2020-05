الجروشي: نقترب من تنفيذ أكبر عملية جوية في تاريخ ليبيا

قال رئيس أركان القوات الجوية في الجيش صقر الجروشي أمس الخميس إن

سلاح الجو يستعد لتنفيذ أكبر عملية جوية في تاريخ ليبيا.

وأوضح الجروشي أن الساعات المقبلة ستكون مؤلمة على الرئيس التركي رجب

طيب أردوغان وأتباعه بحسب تعيره.

وأضاف أن جميع المواقع والمصالح التركية في جميع المدن الليبية ستكون

هدفا مشروع سلاح الجو داعيا المدنيين الابتعاد عنها، مشددا على الدفاع عن ليبيا ضد

من وصفه بالعدو المحتل- في إشارة إلى تركيا- أو أن يفنوا فوق تراب بلادهم بحسب

تعبيره.

ودعا الجروشي المنضمين إلى قوات الوفاق لتسليم أنفسهم قبل إبادتهم

بشكل لا يجعل شيئا يبقى من أجسادهم ليتم دفنه، على حد قوله.

