معارض  سوري: “أردوغان” تاجر بنا وجعلنا مرتزقة لحربه في ليبيا

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، شن خلاله بسام البني الخبير في الشأن الروسي، والمعارض السوري، والمؤيد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجوما حادا على سياسة تركيا تجاه القضية السورية، وغيرها من القضايا، حيث أكد أن “أردوغان” صعد أعلى السلم ولا يستطيع النزول في القضية السورية قائلا “تركيا غررت في السوريين والشعب السوري”.

وظهر “البني” خلال مقطع مصور من برنامج الاتجاه المعاكس المذاع على قناة الجزيرة القطرية وتم بثه فبراير الماضي، غاضبا من سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤكدا أن تركيا حولت الشعب السوري إلى مرتزقة تستخدمهم في حروبها، قائلا: “كنا نعتقد أن تركيا جائت لتناصر المناضلين من أجل الحرية واكتشفنا أنها أصبحت تجندهم للقتال في ليبيا .. فتركيا تستخدم رجالنا”.

واتهم “البني”، تركيا بأنها سبب الحالة التي وصلت إليها المنطقة حتى الأن قائلا: “تركيا والخلافة العثمانية المنهارة هي من وصلت منطقتنا لهذه الحالة الضعيفة وسلمت الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان للانتداب الفرنسي والإنجليزي وتركونا كالكلاب تنهش فينا الذئاب”.

وأكد أن تركيا تتاجر باللاجئين، وتحول الثوار من مناضلين من أجل الحرية إلى مرتزقة سوريين، قائلا “أعترف بحبي لتركيا وللشعب التركي لكن أردوغان يمارس النفاق السياسي الواضح”.