البعثة الأممية تعبر عن قلقها إزاء التطورات الميدانية والحشود العسكرية حول ترهونة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

‏قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها تتابع بقلق كبير التطورات الميدانية والحشود العسكرية حول مدينة ترهونة.

ونبهت البعثة في بيان لها اليوم الجمعة، جميع الأطراف الليببة بواجباتهم وفق قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، محذرة من ارتكاب أية أعمال انتقامية تستهدف المدنيين.

‏كما حذرت البعثة، من اللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة.

ودعت البعثة الأممية في ليبيا، إلى وقف التصعيد العسكري وتغليب الخيارات السلمية، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

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